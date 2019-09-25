كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اتهامات عيوب التصنيع.. جيب تعلن عن تطوير نسخة كهربائية من طراز "رانجلر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة جيب الأمريكية، عن طرح نسخة كهربائية للمرة الأولى من طراز "رانجلر" بحلول عام 2020 القادم، بعد استدعاء أكثر من 20 ألف نسخة من هذا الطراز بسبب عيوب تصنيعية.

ووفق موقع "إنسايد إي في"، جاء أعلان جييب لهذا القرار لتنافس بها موديلات مثل لاند روفر ديفندر وBollinger B1، وقد سربت الشركة الأمريكية بعض المعلومات عن مواصفات محرك النسخة الكهربائية من "رانجلر"، الذي سيكون مهجنا من فئة V6 بسعة 3.6 لتر.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة بالولايات المتحدة الأمريكية عن إخضاع شركة جيب الأمريكية المصنعة للسيارات للتحقيق، على خلفية اكتشاف عيوب لحام بهياكل عدد من النسخ من موديل رانجلرWrangler.

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ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، النسخ التي رصد بها هذا العيب من طراز Wrangler، كانت ضمن النسخ المطروحة بالأسواق الأمريكية من الموديل في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2018، وسبتمبر/أيلول الجاري.

وكشف تقرير الإدارة الأمريكية الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة، عن العيب في موديل Wrangler، وقال إنه "لحام سيئ " لعدد من أجزاء الهيكل الخاص بالطراز، قد يسبب ضررا شاملا يمس السلامة الهيكلية للسيارة.

وذكر موقع "موتور وان" أن عدد النسخ من طراز Wrangler التي تم رصدها وتأكد تضررها من هذا العيب، بلغ 270 ألف سيارة.