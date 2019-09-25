سيارات نيسان ستخزن الطاقة في شبكة الكهرباء الأوروبية!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة نيسان عن توقيع اتفاقية مع EDF Group للتعاون على تكامل شبكات شحن السيارات الكهربائية فيما بينهم، وذلك من خلال الشحن الذكي لسيارات نيسان الكهربائية في أوروبا، ويبدأتطبيق الاتفاقية في كل من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا.



وتعتمد الاتفاقية على التقنية الحديثة التي طورتها نيسان في مجال شحن السيارات الكهربائية لديها، وهي تقنية الشحن الذكي، وهي نقل الشحنة الكهربائية من السيارة إلى الشبكة العامة للكهرباء)، حيث تعمل على استخدام تكنولوجيا متقدمة لتحسين عملية شحن وتفريغ بطاريات السيارات الكهربائية بأسلوب يتسم بالكفاءة وانخفاض التكاليف.

وتنص الاتفاقية على قيام نيسان ببيع السيارات الكهربائية التي تمتلك التقنية المتطورة الجديدة التي تعمل بنظام شحن من السيارة للشبكة أو V2G مثل سيارة نيسان ليف، في المقابل تقوم شركة EDF بتوفير حلول الشحن الملائمة لتلك السيارات والخدمات المتعلقة بذلك.

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وتعمل نيسان على تحقيق إدماج السيارات الكهربائية في المجتمع باتباع تكنولوجيات شحن السيارة للشبكة V2G، وهو الأمر الذي يتحقق منه فوائد كبيرة لشبكات الشحن الكهربائي ،ويحقق المزيد من المكاسب لهذا المجال، مع ازدياد عدد السائقين الذين يعتمدون على السيارات الكهربائية.

وللتوضيح أكثر فإن بطاريات سيارات نيسان الكهربائية تتميز بكونها أكثر ليست مجرد مصدر لإمداد السيارة بالطاقة فحسب، بل إنها بمثابة مصادر متنقلة لتخزين الطاقة، ويبلغ حجم قدرة التخزين المجمّعة لسيارات نيسان التي تسير على الطرقات حالياً أكثر من 10 جيجا واط/ الساعة.

وتقنية الشحن الذكي الجديدة تسمح بتوصيل سيارات نيسان الكهربائية بسهولة بأنظمة طاقة لشحن البطاريات وتزويد المنازل والمؤسسات التجارية بالطاقة، أو إعادة تغذية محطات الطاقة.