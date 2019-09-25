تعرف على مواصفات وأسعار فيات X500 موديل 2020

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر، أحدث نسخة من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات فيات X500 موديل 2020.

وتحمل x500 الجديدة نفس المواصفات الميكانيكية لموديل 2019 ، فمحركها من 4 سلندرات سعة 1400 سى سى، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 140 حصان، 230 نيوتن متر لعزم الدوران.

وتتسارع 500 X من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.3 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى

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190 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 5.7 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وزودت X500 الجديدة بعوامل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرام مانعة للانغلاق - ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل - EBD، برنامج التوازن الإلكتروني - ESP، حساسات خلفية للمساعدة علي ركن السيارة.

وتقف فيات 500X موديل 2020 على عجلات

رياضية قياس 17- 18 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية (الشنطة) إلى 350 لتر.

أما علي الجانب الترفيهى فتأتى مقصورة 500 X بمشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيل AUX – USB، خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياً - بلوتوث، شاشة تعمل باللمس قياس 6.5 بوصة، نظام ملاحى GPS، عجلة قيادة متعددة المهام يمكن التحكم من خلالها في بعض وظائف السيارة، خاصية تشغيل وإيقاف السيارة بدون مفتاح - خاصية المفتاح الذكي.

وتتوفر السيارة الجديدة لعملاء السوق المحلي بأسعار رسمية 375.000 جنيه للفئة القياسية، وتصل إلى 420.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا .