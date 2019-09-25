وزير النقل يوضح حيثيات فرض الرسوم على الطرق بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – استبعد الدكتور نبيل العامودي وزير النقل فكرة فرض رسوم على الطرق في الوقت الحالي وحتى نهاية 2020، موضحاً أن الطرق التي سيفرض عليها رسوم في المستقبل سيكون لها بدائل دون رسوم.

وأشار العامودي إلى أن الوزارة تعمل على أفكار جديدة لرفع كفاءة الطرق، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في تطوير الخدمات اللوجستية، والتي ستقوم على فكرة استخدام البنية التحتية كالمطارات والطرق والسكك الحديدية والموانئ.