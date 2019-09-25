عينت كيا موتورز السيد/كريم حبيب نائباً أول للرئيس ورئيس مركز تصميم سيارات كيا

سوف يشرف السيد/ كريم حبيب على تصميم السيارات الجديدة وتحديد اتجاه التصميم المستقبلي لسيارات كيا

ويوجد مكتب السيد/حبيب بشكل رئيسي في مركز تصميم سيارات كيا في مدينة ناميانج، بكوريا ويبدأ العمل من شهر أكتوبر القادم

يتمتع السيد/حبيب بأكثر من عشرين عاماً من الخبرة في مجال تصميم الماركات

ولقد تم تعينه لمواصلة نجاح نمو تصميمات سيارات كيا

الخليج ٣٦٥ نت – عينت شركة كيا موتورز السيد/كريم حبيب نائباً أول لرئيس مركز تصميم سيارات كيا. وسوف يمكّن تعيينه شركة كيا من مواصلة تعزيز قدراتها التنافسية التصميمية لعلامتها التجارية ومنتجاتها، كما سوف يتولى منصبه الجديد في بداية شهر أكتوبر، وسيكون مكتبه في مقر التصميم العالمي لشركة كيا في مدينة ناميانج، بكوريا.

سيكون السيد/حبيب مسؤولاً عن تصميم سيارات كيا، وسيشرف على عمل فرق التصميمات الخارجية والداخلية واللون والمواد في سيارات كيا، ويساعد في تحديد استراتيجية التصميم في المستقبل واتجاه علامة كيا التجارية، وتقديم التقارير إلى السيد/لوك دونكيرولك، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التصميم في مجموعة شركة هيونداي.

يشتهر السيد/حبيب بقدرته الاستثنائية على عكس هوية العلامة التجارية في تصميماته، وهو يتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عامًا في قيادة مشاريع التصميم الرئيسية في الماركات المتميزة. وكان آخر منصب له هو مدير التصميم التنفيذي في شركة إنفينيتي للسيارات، حيث كان يشرف على أحدث تصميمات سياراتها. ولقد عمل سابقًا مع كل من مجموعة بي إم دبليو ومجموعة دايملر. ولد حبيب في لبنان، ودرس الهندسة الميكانيكية في جامعة ماكجيل في كندا، وكذلك تصميمات سيارات النقل في كلية الفنون في مركز التصميم في كاليفورنيا. يجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية.

وقال السيد/حبيب معلقاً: “تعتبر كيا علامة تجارية ناجحة وتسعى بشكل متنامي وطموح نحو سيارات النقل الكهربائية المبتكرة”. وأضاف قائلاً: “يسرني أن أكون جزءًا من هذا التحول لتعزيز علامة كيا التجارية بشكل أكبر في مستقبل صناعة السيارات، والتي سوف تكون مليئة بالتحديات والفرص، وإنني أتطلع إلى العمل مع السيد/دونكرولك الذي أعجبت بعمله لسنوات عديدة، بالإضافة إلى فريق تصميم كيا الذي إبتكر الكثير من التصميمات الرائعة حقًا.

وقال السيد/دونكيروولك: “سوف يكون السيد/حبيب مساهمة قيمة لعلامة كيا التجارية مع خلفية وخبرة عالمية، وإننا نقدر موهبة كريم وخبرته الواسعة، كما إنه ينضم إلى شركة كيا في لحظة حاسمة لحمل لواء هذه العلامة التجارية والمضي بها على طريق النجاح في مستقبل النقل والسيارات وتعزيز فريق التصميم القوي والمليء بالحيوية والشغف والذي فاز مسبقاً بالعديد من جوائز التصميم الدولية. “

يُعتبر مركز تصميم سيارات كيا مسقط رأس الموديلات العالمية من سيارات كيا، والمسؤول عن الإشراف على جميع جوانب تصميم السيارات – بدءاً من التصور الأولي ومروراً بعمليات النمذجة ووصولاً إلى التصميم وتطوير الألوان والمواد. يقع مركز تصميم سيارات كيا في مدينة ناميانغ، بكوريا، ويعمل كجزء من شبكة التصميم العالمية للعلامة التجارية، جنباً إلى جنب مع مراكز التصميم الإقليمية في الولايات المتحدة وأوروبا.

لمحات مختصرة عن مسيرة السيد/كريم حبيب المهنية:

2017 ~ 2019: مدير التصميم التنفيذي لسيارات إنفينيتي، شركة نيسان موتور

Advertisements

2012 ~ 2017: رئيس قسم تصميم سيارات بي إم دبليو، مجموعة بي إم دبليو

2011 ~ 2012: رئيس قسم التصميم الخارجي لسيارات بي إم دبليو، مجموعة بي إم دبليو

2009 ~ 2011: مدير أول التصميمات المتطورة للسيارات، شركة دايملر

2007 ~ 2009: رئيس قسم التصميم المتقدم، مجموعة بي إم دبليو

2004 ~ 2007: مصمم أول (تصميم الإنتاج الخارجي)، مجموعة بي إم دبليو

2002 ~ 2003: متخصص في التصميم الخارجي/الداخلي – التصميمات المتطورة، مجموعة بي إم دبليو

1998 ~ 2001: متخصص في التصميم الخارجي/الداخلي، مجموعة بي إم دبليو