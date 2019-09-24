كل ما نعرفه عن كيا سورينتو 2021 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – مع استمرار كيا في تطوير سورينتو الجيل القادم المنافسة لنيسان باثفايندر، نعرض لكم أهم ما نعرفه عن السيارة حالياً في التصميم والأداء.

شكل رياضي

الجيل الرابع الجديد من سورينتو سيتمتع بتصميم أكثر رياضية وجراءة من التصميم المحافظ للجيل الثالث ليشبه تصاميم سول وسيلتوس وتيلورايد، مع شبك أمامي على شكل أنف النمر بإطار من الكروم وجناح خلفي منحوت ومشتت هواء خلفي ضخم ومصابيح أمامية LED.

داخلية أجمل

سورينتو الحالية بالفعل تتمتع بداخلية أنيقة ومريحة ولكن الجيل القادم سيحسن الكثير من ناحية التصميم والتقنية بشكل مشابه لتيلورايد أيضاً، كما ستزداد مساحة تحريك القدم مع إضافة مزايا التهوية والتدفئة حتى للصف الثاني والثالث من المقاعد مع شاشة معلومات ترفيهية ضخمة تشمل تطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو، وبلوثوت وشحن لاسلكي للجوال وعدد واسع من أنظمة مساعدة السائق المتطورة.

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المحركات

نتوقع طرح سورينتو 2021 بعدد من المحركات التي ستتراوح بين محرك 2.4 لتر بأربعة سلندر وآخر 2.0 لتر تيربو بأربعة سلندر وثالث ديزل 2.2 لتر مع مولد طاقة هجين مأخذ من هيونداي سوناتا الأحدث.

النسخة الأعلى قد تحصل على محرك V6 قوي سعة 3.6 لتر بقوة 291 حصان.. وكل هذه المحركات متصلة بجير اوتوماتيكي بثمان سرعات وأنظمة دفع أمامي أو رباعي.

المنافسون وموعد الإطلاق

وستمثل سورينتو الجديدة منافسة مباشرة لمازدا CX-9 وفورد اكسبلورر وجيب جراند شيروكي وجمس اكاديا ودودج دورانجو وتويوتا هايلاندر ونيسان باثفايندر.

من المتوقع الكشف عن كيا سورينتو 2021 الجديدة كلياً خلال أشهر مع بدء المبيعات نهاية العام القادم.