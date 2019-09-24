بي ام دبليو ستسرح 6 آلاف موظف في ألمانيا!

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن بي ام دبليو ستسرح 6,000 موظف في ألمانيا كجزء من جهودها لخفض النفقات طبقاً لتقارير إعلامية جديدة من Auto News.

هذه التسريحات ستتركز في المقرات الرئيسية لبي ام دبليو في ميونخ الألمانية، كما تواجه إدارة الشركة اهتزازات مشابهة، مع توقع مغادرة رئيس البحث والتطوير الحالي كلاوس فروليتش لمنصبه في الصيف القادم لعدم رغبته في التعامل مع المدير التنفيذي الدديد اوليفر زيبس.

كما تأكدنا مؤخراً ان خبير محركات بي ام دبليو ورئيس قسم المشتريات ماركوس دويسمان سيترك الشركة ليصبح المدير التنفيذي الجديد لاودي، كما أن رئيسة قسم الموارد البشرية الحالية لن تجدد عقدها مع الشركة أيضاً.

وقد أطلقت بي ام دبليو برنامجاً يهدف لتوفير 12 مليار يورو (50 مليار ريال) لتعويض المصاريف الهائلة الذاهبة لتطوير 25 موديل كهربائي وهجين في الأعوام القادمة.