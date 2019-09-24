نظرة شاملة على هيونداي كونا 2020 “صور ومميزات ومواصفات”

الخليج ٣٦٥ نت – استكملت مجموعة هيونداي الجديدة من السيارات الجديدة في 2020 بالكشف عن الكروس أوفر المدمجة هيونداي كونا، والتي جاءت بتصميم تنافسي ومزايا عديدة، حيث تمنح الخطوط المصقولة الانسيابية لسيارة كونا شكلها العصري وتصميمها الجريء، وسنتعرف عليها اليوم عن قرب أكثر.

الخارجية

تعد كونا سيارة صغيرة مميزة، فحداثتها وأناقتها تجعلها منافس قوي في فئتها، فالتصميم الخارجي الجريء يجذب العين بالأشكال العضلية المنحوتة، بالإضافة إلى مصابيح LED أنيقة، في حين أن الشبك الأمامي المميز مع المصابيح الثنائية يعطي كونا شكلها الجريء الذي تتميز به عن منافسيها، ومن الجانب تتدفق الأسطح العضلية إلى كسوة المصد ذات التباين العالي، مما يبرز تصميم سيارة الدفع الرباعي الجريء، كما يتيح لك السقف ذو اللونين والمرايا الخارجية تخصيص تركيبات الألوان لتناسب أسلوبك الشخصي، وتتوفر مع اختيار من عجلات السبائك حتى 18 بوصة، ومن الخلف يشمل الجناح الخلفي على مصباح للفرامل LED مدمج، وتتميز الأضواء الخلفية LED بغطاء يغطي الكسوة التي تحتوي على مؤشر الانعطاف وأضواء الانعكاس، وتأتي بطول 4.165 متر، عرض 1.8 متر وارتفاع 1.55 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.6 متر.

الداخلية والتقنيات

تتوفر السيارة بإتقان لا يشوبه شائبة من المواد والنماذج لتحقيق الرفاهية المطلقة، فوق السيارات من فئتها، حيث تتوفر بلمسات ألوان مختلفة على فتحة التهوية، وذراع ناقل السرعات، وحلقة زر تشغيل المحرك، والخياطة على المقاعد وعجلة القيادة، والتي تتوفر إما باللون البرتقالي أو الأخضر الليموني أو الأحمر الحار أو الرمادي الكلاسيكي، وجميع خيارات الألوان الداخلية تأتي مع سقف أسود، وتقدم سيارة كونا قدرة تخزين كبيرة تصل إلى 361 لتر، كما أنه سهل التعديل حيث يمكنك طي المقاعد الخلفية في ثوانٍ بمجرد لمسة واحدة، ومع المقاعد المطوية المسطحة، لديك 1,143 لتر من المساحة، كما ستجد في كافة وسائل الاتصال الحديثة التي ترغب بها حيث ستتمكن من التعبير عن نفسك بكل راحة وسهولة، مع شاشة لمس بقياس 8 بوصة مزودة بنظامي ابل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويمنحكم نظام الصوت الرائع من KRELL تجربة صوتية استثنائية، كما تتوفر بشاشة عرض البيانات على الزجاج الأمامي، وتحتوي سيارة كونا في الكونسول الوسطي على قاعدة شحن لاسلكي للهواتف المحمولة بتقنية Qi لتتمكنوا من شحن هواتفكم المطابقة دون فوضى أسلاك الشحن المزعجة.

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الأمان والراحة

وفيما يتعلق بميزات الأمن والسلامة في كونا 2020، فقد عززتها هيونداي بالعديد من أنظمة الأمان المتطورة والتي تشتمل على نظام التحذير من الإصطدام في المنطقة الغير مرئية (BCW)، ونظام التنبيه من التصادم الخلفي (RCCW)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ونظام المساعدة لتفادي الاصطدام الأمامي (FCA)، ونظام المحافظة على المسار (LKA)، نظام تحذير وقوف السيارة الأمامي، وكاميرا الرؤية الخلفية، وتوفر السيارة راحة وتجربة قيادة لا مثيل لها حيث تعتبر كونا من بين الأفضل في فئتها لمساحات الساق والكتف والارتفاع، كما أن الباب الخلفي ذو الفتحة العريضة وارتفاع منطقة الحمل المنخفض يجعل التحميل سريعًا وخاليًا من المتاعب.

المحركات

لمزيد من الحركية الاقتصادية، يمكنك اختيار محرك البنزين التوربيني T-GDI ذي الثلاث أسطوانات سعة 1.0 لتر مع 120 حصان و171 نيوتن.متر من عزم الدوران والذي يمتع بتحسين كفاءة استهلاك الوقود بمساعدة توربو المحرك الذي يتم التحكم فيه إلكترونياً والذي يقلل من خسائر الضخ بالإضافة إلى تحسين استجابة دواسة الوقود وعزم الدوران المنخفض، أما إذا كنتم تبحثون عن الأداء والقوة، فسيكون محرك سيارة كونا بسعة 1.6 لتر خياركم المثالي حيث سيأخذكم من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8 ثوان، فمحرك البنزين 1.6 T-GDI ذو 4 أسطوانات والمزود بشاحن توربيني يمنحكم بقوة 177 حصان وعزم دوران قدره 265 نيوتن.متر ما يوفر لكم القوة والرشاقة لقيادة مريحة وسلسة في شوارع المدينة والطرق الريفية على حد سواء، كما تتوفر بمحرك الديزل المطور عالي الكفاءة ذو 4 أسطوانات وسعة 1.6 لتر والمزود بشاحن توربيني يمنحكم قوة 136 حصان و300 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتصل المحركات بناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة مزدوج القابض ذو 7 سرعات.