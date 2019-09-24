نظرة شاملة على هيونداي توسان 2019 “صور ومميزات ومواصفات”

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت اخيراً هيونداي توسان الجديدة الى السعودية، وهي سيارة SUV مدمجة أنيقة بتصميم جذاب، وتمتلك شعبية كبيرة في أسواقنا بفضل أداءها الجيد، حيث جاء الموديل الجديد ببعض التغيرات البسيطة في التصميم الخارجي والداخلي وقامت هيونداي أيضًا بعمل تحديثات لمواصفات المحرك، لكن أبرز ما جاء به الموديل الجديد هي تقنيات وسائل الأمان والسلامة في السيارة، وسنتعرف عليها اليوم عن قرب أكثر.

الخارجية

يبرز تصميم توسان الجديدة كلياً بفضل المصابيح الأمامية التي أعيد تصميمها وشبك المبرد، وصولاً إلى تصاميم العجلات الديناميكية، والمصابيح الخلفية المدمجة والمصد الخلفي، ففي البداية حصلت مقدمة السيارة على مصابيح أمامية من نوع HID وأضواء العمل النهارية (DRL)، كما تأتي شبكتها السداسية المتينة بخيار من المعدن الفضي أو الأسود الكرومي والتي تضيف لمسة مميزة على هوية التصميم الديناميكي، ومن الجانب حصلت على مرآة خارجية مع مصابيح، بالإضافة إلى مقابض أبواب من الكروم، وخطوط للزينة من الكروم، وفتحة سقف بانورامية، ومن الخلف يتوفر مصباح التوقف من نوع ليد، ومجموعة مصابيح خلفية من نوع ليد، وكاتم للصوت مزدوج، أما بالنسبة للأبعاد فهي كالتالي الطول 4.48 متر، والعرض 1.85 متر والارتفاع 1.655 متر مع قاعدة عجلات طولها 2.67 متر، والوزن الاجمالي يبلغ 2,125 كيلوجرام.

الداخلية والتقنيات

من أجل زيادة راحتكم في تصميم السيارة الأساسي والفعال للغاية، تربط توسان الجديدة كلياً بين حواسك وواجهة المستخدم المتقدمة (HMI) لمتعة قصوى في القيادة، كما تم تطبيق الزينة الجلدية وغيرها من المواد العالية الجودة على اللوحة الأمامية الجديدة التي تم تصميمها خصيصاً لها، والتي تتميز بمظهر وأسلوب أكثر حداثة وتعقيدً، في حين أن شاشة اللمس الطافية من نوع ال سي دي قياس 8 بوصات تجعل الحصول على المعلومات أكثر سهولة حيث الوصول إليها سهل جدا، كما سيوفر مقعد السائق القابل للتعديل في توساون ذو الـ 10 اتجاهات الراحة التي تحتاجها أثناء القيادة ولمرح أكثر صخوبة اضبط مقعدك على أي وضع متمتعاً بميزات الراحة المتقدمة في توساون مثل أبل كاربلاي والشحن اللاسلكي لهاتفك الذكي، كما تمتلك نظام تدفئة وتهوية للمقعد الأمامي.

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الأمان والراحة

تعتمد تقنيات القيادة المتقدمة المطبقة على توسان الجديدة كلياً على إجراءات السلامة الصارمة التي يمكنك الاعتماد عليها دائمًا، حيث تشتمل على أنظمة أمان متطورة وهي التحكم الذكي في السرعة مع ميزة التوقف والإيقاف (SCC w / S&G)، وتحذير التصادم في النقاط العمياء (BCW)، وتحذير الاصطدام الخلفي بحركة المرور (RCCW)، ونظام مساعدة الشعاع المنخفض (LBA-S)، وتوفر توسان متانة وسلامة أكبر من خلال زيادة استخدام الصلب المتقدم عالي المتانة (AHSS) إلى 51 ٪ من الجسم، وتعمل وصلات الجسم المستقيمة وتركيب مسارات التحميل على تحسين أداء السيارة في اختبارات التصادم، مما يضمن قدرًا أكبر من الأمان في مواقف الحياة الحقيقية، وتوفر السيارة تجربة قيادة متميزة ومستويات راقية من الراحة بفضل التقنيات المتميزة مثل نظام الباب الخلفي الذكي التلقائي والذي يعمل على فتح الباب الخلفي تلقائيًا عندما ينتقل شخص يحمل المفتاح الذكي إلى داخل منطقة الكشف لمدة 3 ثوانٍ أو أكثر، ولضمان المزيد من الأمان، يبدأ الإنذار بالإضاءة تضيء قبل فتح الباب الخلفي.

المحركات

تتوفر توسان الجديدة بمحرك 1.6 تي- جي دي أي بنزين بحد أقصى 177 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة وعزم دوران قدرة 265 نيوتن.متر، أو محرك البنزين سعة 2.0 لتر بنظام الحقن متعدد النقاط بحد أقصى 155 حصان عند 6200 دورة في الدقيقة وعزم دوران قدرة 192 نيوتن.متر، أو محرك ديزل سعة 2.0 لتر يعمل بنظام الحقن المباشر (سي آر دي آي) بحد أقصى 185 حصان عند 4000 دورة في الدقيقة وعزم دوران قدرة 402 نيوتن.متر، وتتصل المحركات بناقل حركة مزدوج القابض ذو 7 سرعات (DCT) أو ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع HTRAC وهو نظام الدفع الرباعي الإلكتروني، ويوفر الزر الموجود على الكونسول الوسطي إمكانية الاختيار بين 3 أوضاع قيادة – عادية، ورياضة ، وإقتصادية – لتتناسب مع مزاج السائقين وظروف القيادة.