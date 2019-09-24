كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرخص سيارة عائلية زيرو موديل 2020 في السوق المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة الأمل، وكيل علامة سيارات لادا في السوق المصري، عن طرح سيارتها جرانتا 2020، والتي تعتبر أرخص سيارة عائلية زيرو موديل 2020 في السوق المصري، والمجمعة بالكامل في مصر، وذلك بجانب توافر موديل 2019 أيضًا.

توكيل الأمل يعرض أهم مميزات سيارة لادا جرانتا 2020 الجديدة:

- تأتي لادا جرانتا 2020 بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 88 حصانًا وسرعة قصوى 172 كم/س.

- ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

- إير باج للسائق.

- تكييف.

- جنط عادي قياس 14 بوصة.

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- مشغل أقراص مدمج.

- راديو و 4 سماعات.

- فرامل Abs مع توزيع إلكتروني للفرامل.

- فرش جلد للمقاعد.

- تستهلك "لادا جرانتا موديل 2020" بسبعة لترات من الوقود لكل 100 كيلو، ويصل إلى 5,8 لتر في الطرق المفتوحة، مما يجعلها اقتصادية في استهلاك الوقود.

تعرف على سعر سيارة لادا 2020 الجديدة

أكد وكيل "لادا" في السوق المصري، أن السعر الجديد للسيارة سيكون 148,000 جنيه فقط، مما يجعلها هي أرخص سيارة عائلية زيرو موديل 2020 في السوق المصري حاليًا، بينما يتوافر أيضًا موديل 2019 بسعر 145,000 جنيه فقط.

جدير بالذكر أن سيارة لادا جرانتا 2020، نجحت بشكل كبير في جذب اهتمام عدد كبير من المواطنين في السوق المصري، نظرًا لمميزاتها وإمكانيتها الكبيرة رغم سعرها المنخفض.