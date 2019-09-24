إليك متطلبات شراء لوحة سيارة من شخص آخر وقيمة الرسوم

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لإحدى المُغرّدات حول متطلبات وإمكانية شراء لوحة سيارة من شخص ما. وكان سؤال المغرّدة: “أرغب بشراء لوحة من شخص ما هي المتطلبات”، وبدوره أوضح المرور متطلبات شراء اللوحة من شخص آخر وقيمة الرسوم وطريقة السداد. وجاء رد المرور، كالتالي: “يلزم أن تكون لمالك واحد، تُسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي 400 ريال لكل مركبة والنقل الخاص 700 ريال أيضاً لكل مركبة، تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة”.

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