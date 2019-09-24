استدعاء الآلاف من سيارات فورد ولينكون في المملكة.. لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 16,402 سيارة فورد “Expedition” و154 سيارة لينكون “Navigator”، موديلات 2015-2017، وأكدت على ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.sa. وكان ذلك الاستدعاء بسبب خلل مصنعي يؤدي إلى احتمالية تسرب أبخرة الوقود من المحرك، ما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق أثناء القيادة في الظروف الشاقة، وتم اكتشاف ذلك بعد فتح تحقيق فني مع الشركة المصنعة. ودعت الوزارة إلى التواصل مع شركة الجزيرة للسيارات وشركة محمد يوسف ناغي؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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