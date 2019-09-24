اهم 20 معلومة عن نيسان باترول 2020 عليك معرفتها

الخليج ٣٦٥ نت – مع إطلاق نيسان باترول 2020 المحدّثة الجديدة، نضع بين يديكم قائمة بأهم 20 معلومة عليكم معرفتها عن الـ SUV الجديدة. 1- أكثر من 30% من قطع الجسد تم تغييرها وتطويرها عن الموديل السابق. 2- سيتوفر الموديل بثماني فئات مختلفة تترواح في الأسعار والمواصفات بين: XE وSET2 وSE Titanium وLE T1 وLE T2 وLE Titanium وLE Titanium City. 3- ستأتي السيارة بمحركين: الأول: V6 بقوة 275 حصان – الثاني: V8 بقوة 400 حصان. 4- الشكل الخارجي يتمتع بلغة تصميم V-Motion الجديدة كلياً من نيسان. 5- حدث تقنيات نيسان للتنقل الذكي والمريح. 6- شاشات عرض مزدوجة في الداخلية تشمل تطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو. 7- شاشات ذكية مبتكرة للرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة حول السيارة. 8- نظام تبريد محسّن. 9- أفخم الجلود من طراز GT-R Tan للداخلية. 10- تأتي بستة ألوان، منها لونين جديدن: الأبيض اللؤلؤي والذهبي المعدني. 11- وضعية الايكو الاقتصادية لتوفير استهلاك الوقود. 12- تبدأ الأسعار من 199,900 ريال إلى 329,000 ريال شاملة الضريبة. Advertisements 13- نظام درع سلامة نيسان، والذي يشمل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي بخاصية رصد المشاة والتحذير المبكر من الاصطدام. 14- نظام تعليق متطور من طراز HBMC. 15- تحافظ على قدراتها المبهرة في القيادة على التضاريس الوعرة. 16- مقود جديد مطرّز يدوياً. 17- نظام تحكم في الحرارة مع دعم المنطقة القطنية بالظهر في المقاعد الأمامية اختيارياً. 18- مرآة ذكية للرؤية الخلفية. 19- نظام تحذير لمغادرة حارة الطريق. 20- نظام تحذير من الزحام الخلفي مع راصد للنقطة العمياء.

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