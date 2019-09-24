تعرف على أبرز مواصفات وتقنيات نيسان باترول 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان اليوم عن سيارة “باترول 2020” الجديدة كلياً والتي خضعت لتحديثات توفر للعملاء مستويات أعلى من الرقيّ والراحة والأمان والاتصالية، ويتمتع الموديل بتصميم لافت وأحدث تقنيات “نيسان” للتنقل الذكي. مع حفاظه على قدراته الاستثنائية في الانتقال إلى أيّ مكان على التضاريس الوعرة والمعبّدة وعلى قوّته الرائدة في فئة السيارات ذات الدفع الرباعي.

باترول هي واحدة من أعرق الموديلات للعلامة اليابانية ومن أهم الـ SUV المطروحة في الساحة حالياً، خاصة في الشرق الأوسط، مع وصول مبيعاتها إلى قرابة 1.9 مليون سيارة منذ طرحها عام 1951.

و تشمل التغييرات التي طرأت على باترول 2020 الجديدة شبك V-motion الأمامي الذي أصبح يتخذ تصميماً جديداً خاصاً بالـ SUV. وتساهم مصابيح LED الأمامية الجديدة السهمية الشكل والشبك المعاد تصميمه في إبراز واجهة “باترول” الأمامية وزواياها الجذابة.

كذلك، تتخذ المصابيح الخلفية شكلاً سهمياً وتندمج بكل سلاسة بلوحة الكروم الكبيرة ومؤشرات الانعطاف الجانبية الخلفية المتسلسلة التي أضيفت للمرة الأولى إلى سيارة “نيسان”.

أما في المقصورة الداخلية، فتشمل الوحدة المركزية الجديدة شاشتي عرض تتضمنان Apple CarPlay وAndroid Auto، مع مقاعد جلدية مبطّنة جديدة ومقود جديد مطرّز يدوياً، بالإضافة إلى توفر نظام التحكم بالحرارة ودعم المنطقة القطنية في المقاعد الأمامية اختيارياً.

وتستفيد سيارة ” باترول 2020″ أيضاً من مجموعة واسعة من تقنيات السلامة والأمان المتطورة إضافة إلى تقنيات “نيسان” للتنقل الذكي المتوفرة فيها. فهي تتضمن نظام الفرملة الطارئة المزوّد باستشعار المشاة ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي.

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وتأتي باترول 2020 بمحركين، الأول 6 اسطوانات سعته 4 لتر ويولّد 275 حصاناً وعزم دوران 394 نيوتن متر والآخر من 8 اسطوانات سعته 5.6 لترات ويولّد 400 حصان وعزم دوران 560 نيوتن متر.

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وسيتوفر طراز باترول 2020 في المملكة العربية السعودية لدى الموزع المعتمد لمبيعات التجزئة والمبيعات الحكومية “نيسان بترومين”، وأساطيل الشركات عن طريق الموزع المعتمد “شركة مناهل العالمية”. وتنطلق المبيعات اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، 2019.