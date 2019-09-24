الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان الشرق الأوسط رسمياً عن باترول 2020 فيس ليفت بتحديثات خارجية وداخلية، وبعد أن تعرفنا على مواصفات ومميزات وتقنيات بطل الدروب المُجدّد، نلقي نظرة معاً على أسعار فئاته.
- 199,900 درهم إماراتي: فئة XE
- 222,100 درهم إماراتي: فئة SE-T2
- 240,200 درهم إماراتي: فئة SE بلاتينوم
- 265,200 درهم إماراتي: فئة SE بلاتينوم سيتي
- 234,000 درهم إماراتي: فئة LE T1
- 275,000 درهم إماراتي: فئة LE T2
- 299,000 درهم إماراتي: فئة LE بلاتينوم
- 329,000 درهم إماراتي: فئة LE بلاتينوم سيتي
يذكر بأن الأسعار لدينا في المملكة يتوجب ألا تختلف في شيء عن الإمارات، ومن المقرر الكشف عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار نيسان باترول 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.