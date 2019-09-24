تعرف على أسعار نيسان باترول 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان الشرق الأوسط رسمياً عن باترول 2020 فيس ليفت بتحديثات خارجية وداخلية، وبعد أن تعرفنا على مواصفات ومميزات وتقنيات بطل الدروب المُجدّد، نلقي نظرة معاً على أسعار فئاته.

199,900 درهم إماراتي: فئة XE

222,100 درهم إماراتي: فئة SE-T2

240,200 درهم إماراتي: فئة SE بلاتينوم

265,200 درهم إماراتي: فئة SE بلاتينوم سيتي

234,000 درهم إماراتي: فئة LE T1

275,000 درهم إماراتي: فئة LE T2

299,000 درهم إماراتي: فئة LE بلاتينوم

329,000 درهم إماراتي: فئة LE بلاتينوم سيتي

يذكر بأن الأسعار لدينا في المملكة يتوجب ألا تختلف في شيء عن الإمارات، ومن المقرر الكشف عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.