"بتاكل بنزين و بتبطل منك على السلانسيه"...أعرف السبب وصلحه بأيدك فى "5 دقائق" بـ"20" جنيه

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يشكو الكثير من أصحاب السيارات, من أعراض مفاجئة وغريبة يلاحظونها على سيارتهم، مثل استهلاك الوقود بطريقة كبيرة، إيقاف المحرك أثناء لف عجلة القيادة وغيرها من الأعراض التي سوف نسردها سويًا للتعرف على الحل الأمثل والوقوف على السبب.

فى البداية يجب على صاحب السيارة أن يتابع الاعراض التي تصيب سيارته، وربطها ببعضها البعض للحصول على التشخيص المناسب والصحيح بنسبة 100 % للمشكلة.

وعلى سبيل المثال إذا توافرت الأعراض الأتيه، فان المشكلة تكمن فى جزء مهم من أجزاء الموتور يسمى بـ " حساس الايدل" أو " Idle Air Control Valve" ، فما هو ذلك الجزء وما أعراض تلفه؟

ماهو حساس الايدل" أو" Idle Air Control Valve" وماهي أعراض تلفه؟

يُعد حساس منظم الهواء Idle Air Control Valve، أو ما يُعرف باسم حساس "الإيدل"، من الأجزاء المهمة في السيارات الحديثة، نظرًا لأنه يقوم بتنظيم الهواء الداخل للمحرك، وكذلك تنظيم عدد دورات المحرك وهو مرتبط بوحدة التحكم الموجودة بالسيارة " الكمبيوتر".

فعند تشغيل المكيف مثلا، يقوم الكمبيوتر باعطاء هذا الحساس اشارة، بأن يزيد من قيمة الهواء داخل غرفة حريق الموتور مما يزيد من معدل الحرق، وعدد لفات الموتور, ويلاحظ ذلك على عداد الـ "RBM " ، ومن ثم يعمل المكيف على أكمل وجه، ولا يتسبب فى أى ضرر بالسيارة، وعلى العكس اذا كان تالفًا، فلا يعمل التكييف بشكل جيد.

الجدير بالذكر أن هذا الجزء، كثيرًا ما يتلف بسبب تراكم الاتربة والزيوت عليه، فعليك أن تقوم بفكه وتنظيفه باسبراي "WD40"، ثم تجربته ، قبل شراء الجديد منه، ويتراوح سعر إسبراي المنظف بين 20 جنيهًا الى 50 جنيه حسب حجم العبوة.

أما فى حالة التلف التام فعليك إستبدال الحساس بأخر جديد، ويترواح سعره بين الـ 200 الى 1000 جنيه، بحسب نوع السيارة وفئتها.

أعراض تلف حساس الايدل

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- عدم ارتفاع عدد دورات المحرك أثناء تشغيل المكيف.

- توقف المحرك بشكل متكرر عن العمل أثناء السير ببطء "السلانسيه".

- استهلاك كميات كبيرة من الوقود.

- انخفاض عزم السيارة عند الضغط على دواسة الوقود.

- عدم ثبات عدد دورات المحرك "RPM غير منتظم".

- توقف المحرك أثناء لف عجلة القيادة لأقصى حد.

- يتسبب فى تشغيل لمبة انذار " check engine" بالتابلوه.

مكان حساس الأيدل أو" Idle Air Control Valve" فى الموتور وطريقة استبداله؟

يتواجد حساس "الايدل" بمكانين في موتور السيارة، أحيانًا ما يكون داخل "الثروتل بدي" أو ما تسمى بـ"بوابة المانفول "، والمكان الثاني هو "المانفول نفسه" ويكون به "فيشة" متصلة بكمبيوتر السيارة ومثبت بعدد 2 مسمار، واحيانا مايكون به بعض الخراطيم.

ويمكن نزع هذه الفيشه، وفك المسامير وتغيير الحساس بنفسك بكل سهولة فى أقل من 5 دقائق.