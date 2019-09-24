الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مجموعة دايملر الألمانية قرر الادعاء العام الألماني في مدينة شتوتجارت، إلزام مجموعة دايملر الألمانية للسيارات دفع غرامة مالية بقيمة 870 مليون يورو (957 مليون دولار) على خلفية فضيحة الديزل. وأوضح الادعاء اليوم الثلاثاء أن سبب القرار هو إهمال دايملر واجبها الإلزامي المتمثل في الإشراف على قسم معن بإصدار شهادات اعتماد المركبات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا: تغريم دايملر 870 مليون يورو بسبب فضيحة الديزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.