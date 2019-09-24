تعرف على النسخة الرياضية من أيقونة أوبل الشهيرة "كورسا"

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية، أوبل عن الموديل GS Line الجديد من أيقونتها Corsa، والذي يتمتع بطابع رياضي.
وقالت الشركة الألمانية، إن الموديل الرياضي GS Line الجديد يرتبط بأقوى محركي بنزين متوفرين للسيارة بقوة 100و130 حصان، وكذلك محرك الديزل 102 حصان. وتتضافر جهود المحركات مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي من 8 سرعات.
وتستطيع السيارة الانطلاق في أحسن الظروف من الثبات إلى 100
ويحمل الموديل GS Line شخصية رياضية ديناميكية ترسم ملامحها أغطية المرايا المطلية باللون الأسود وأسبويلر حافة السقف والمصادم والعجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 16 بوصة ومخارج العادم المزدوجة والمطلية بالكروم، وكذلك المقاعد الرياضية بالأمام.
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