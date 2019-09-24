ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة رابطة تجار السيارات

كتب: باسل الحلواني

كشفت رابطة تجار السيارات، عن الهيكل الجديد للمناصب التنفيذية لمجلس إدارة الرابطة، والذي شهد تعيين أعضاء جدد في هيكلها.

وشهد التشكيل الجديد، استمرار المستشار أسامة أبوالمجد، رئيساً للرابطة، ومتحدثاً رسمياً لها، وتعيين المحاسب أحمد كمال،

نائبا للرابطة، وتعيين المهندس عبدالرحمن حجازي، أميناً عاماً للرابطة، واللواء عبدالسلام نظير، أمينا للصندوق.

وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الرابطة، إن التغييرات تأتي في إطار تجديد

الدماء، وضبط دولاب العمل.

وأضاف "أبوالمجد"، أن الفترة القادمة من المنتظر أن تشهد طفرة غير مسبوقة في العديد من الملفات، بالإضافة إلى رعاية الرابطة للدورة الأولى من معرض البيع المباشر للجمهور في مجال تجارة وتسويق السيارات ومستلزماتها، وذلك في الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل.