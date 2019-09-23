تعرف على غرامة عدم تجديد رخصة القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول غرامة عدم تجديد رخصة القيادة، بسؤاله: “هل هناك أي غرامه إذا انتهت رخصتي؟”.

وجاء رد المرور، بأن عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ(60) يوماً، سيواجه ذلك بفرض غرامة مالية قدرها (100) ريال عن كل سنة تطويف.