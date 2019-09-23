الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول غرامة عدم تجديد رخصة القيادة، بسؤاله: “هل هناك أي غرامه إذا انتهت رخصتي؟”.
وجاء رد المرور، بأن عدم تجديد رخصة القيادة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ(60) يوماً، سيواجه ذلك بفرض غرامة مالية قدرها (100) ريال عن كل سنة تطويف.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على غرامة عدم تجديد رخصة القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.