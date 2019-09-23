350 سيارة معدلة ودراجات نارية يحتفلون باليوم الوطني على جسر الملك فهد

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار احتفال المملكة بالعيد الوطني الـ89 والموافق 23 سبتمبر، شهد جسر الملك فهد واحدة من أهم الفعاليات خلال اليوم، حيث شاركت السيارات المعدلة والدراجات النارية كعنصر أساسي في الإحتفال بهذا اليوم الهام في تاريخ السعودية.
وجاءت مشاركة السيارات والدراجات بتحرك 350 سيارة معدلة بجانب دراجات نارية فوق الجسر في مسيرة كبيرة ومدهشة، كما شارك هذا الموكب العظيم في كتابة كلمة “KSA” بالسيارات فوق الجسر.
ولم تقتصر الإحتفالات على السعودية وفقط بل امتدت لكي يشارك الجانب البحريني من فوق الجسر أيضاً؛ لدعم المملكة والسعوديين، كما نال المسافرين عبر الجسر العديد من الهدايا في أجواء إحتفالية مبهجة.
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