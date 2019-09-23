الخليج ٣٦٥ نت – كشفت القناة الرسمية للبرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان للسيارات الجديدة NCAP عبر يوتيوب عن مقطع فيديو يظهر عدد من اختبارات التصادم التي أجريت على مرسيدس CLA الكوبيه العائلية رباعية الأبواب موديل 2019.
واستطاعت مرسيدس CLA أن تحصل على 5 نجوم بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت أداء جيد جداً ونسب أمان عالية، وفيما يلي نقدم لكم هذه الاختبارات.
1- تعرضت السيارة للاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/س، وكذا الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.
2- تعرضت قوائم السيارة الجانبية إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، واختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.
وكانت نتائج هذه الاختبارات والتي استهدفت المحاور الأساسية لحماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، هي حصول مرسيدس CLA الكوبيه 2019 على العلامة الكاملة بخمس نجوم.
كما نجحت وسائل الأمان بالسيارة في حماية السائق بنسبة وصلت إلى 96% والركاب بالمقاعد الخلفية بنسبة 91% والمارة بنسبة 91% ووسائل الأمان المساعدة بنسبة 75%.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” مرسيدس CLA 2019 تحصل على أعلى تقييمات السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.