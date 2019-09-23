خطوة جديدة لنيسان في الارتقاء بشبكات السيارات الكهربائية

كتب: باسل الحلواني
وقعت نيسان اتفاقية تعاون مع EDF Group للعمل على تكامل شبكات شحن السيارات الكهربائية، خاصة من خلال الشحن الذكي للسيارات في أوروبا، وتطبق الاتفاقية في المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا.
وتتضمن الاتفاقية قيام نيسان ببيع السيارات الكهربائية التي تعمل بنظام شحن من السيارة للشبكة أو V2G، بينما تعمل EDF Group على توفير حلول الشحن الملائمة لتلك السيارات والخدمات المتعلقة بذلك.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد أن كان وقع الطرفان، شركة نيسان العالمية و EDF group اتفاقية للتعاون العام الماضي في المملكة المتحدة، وهذا لتنسيق الجهود والتعاون في مجالات السيارات الكهربائية والشحن الذكي والبطاريات المعاد استخدامها وتخزين الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.
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