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خطوة جديدة لنيسان في الارتقاء بشبكات السيارات الكهربائية

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كتب: باسل الحلواني

وقعت نيسان اتفاقية تعاون مع EDF Group   للعمل على تكامل شبكات شحن السيارات الكهربائية، خاصة من خلال الشحن الذكي للسيارات في أوروبا، وتطبق الاتفاقية في المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا.

وتركز الاتفاقية في الأساس على حلول الشحن الذكية (من السياراة للشبكة) أو " Vehicle to Grid" أو V2G من خلال الجمع بين التكنولوجيات التي طورتها وقادتها الشركتين، ويشير الشحن الذكي إلى التكنولوجيات التي تحسن ِشحن وتفريغ بطاريات السيارات الكهربائية باسلوب يتسم بالكفاءة وبانخفاض التكاليف.   

وتتضمن الاتفاقية قيام نيسان ببيع السيارات الكهربائية التي تعمل بنظام شحن من السيارة للشبكة أو V2G،  بينما تعمل EDF Group على توفير حلول الشحن الملائمة لتلك السيارات والخدمات المتعلقة بذلك.

وتشمل أساسيات نيسان لتقنيات التنقل الذكي، Nissan Intelligent Mobility، إدماج السيارات الكهربائية في المجتمع باتباع تكنولوجيات شحن السيارة للشبكة V2G،   وهو الأمر الذي يتحقق منه فوائد كبيرة لشبكات الشحن الكهربائي ويفتح الأفاق للمزيد من المكاسب لهذا المجال، فمع إزدياد عدد السائقين الذين يعتمدون على السيارات الكهربائية، حققت نيسان مبيعات قياسية في أوروبا العام الماضي من خلال موديلات نيسان LEAF و E-NV200

وتأتي هذه الاتفاقية بعد  أن كان وقع الطرفان،  شركة نيسان العالمية و  EDF group اتفاقية للتعاون العام الماضي في المملكة المتحدة، وهذا لتنسيق الجهود والتعاون في مجالات السيارات الكهربائية والشحن الذكي والبطاريات المعاد استخدامها وتخزين الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.

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