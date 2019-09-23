سانج يونج الكورية تكشف عن أحدث موديل من تيفولي

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة سانج يونج، الستار عن الموديل الجديد من سيارتها تيفولي، بعد أربع سنوات من طرحها لأول مرة. وأكدت الشركة الكورية الجنوبية على أنها قامت بإجراء تحسينات وتعديلات شاملة على السيارة الصغيرة المخصصة للأراضي الوعرة، والتي شملت تحسين الخطوط التصميمية وتوسيع باقة التجهيزات وتجديد باقة المحركات.

وتأتي سيارة سانج يونج تيفوليالجديدة بطول 4.23 متر،

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وتلفت الأنظار إليها من خلال المقدمة الأنيقة المزودة بكشافات، وكذلك المصدم الخلفي المثبت لأعلى، كما تهيمن لوحة العدادات الرقمية على مقصورة السيارة.

وتشتمل باقة المحركات المخصصة لسيارة سانج يونج الجديدة على محرك ديزل سعة 1.6 لتر وبقوة 100 كيلووات/136 حصان ومعدل استهلاك يبلغ 5.0

لتر، وهو ما يعادل 132 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويصل إلى سرعة قصوى تبلغ 175 كلم/س.

ويتوافر أيضا محرك بنزين تربو سعة 1.5 لتر وبقوة 120 كيلووات/163 حصان، ومعدل استهلاك يبلغ 6.6 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 152 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويصل إلى سرعة قصوى تبلغ 181 كلم/س.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إن المحركات الجديدة تعمل بنظام الدفع الأمامي أو الدفع الرباعي مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي.