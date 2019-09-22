مرسيدس توقف تطوير محركات البنزين للتركيز على السيارات الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة دايملر الألمانية المالكة لمرسيدس، عن خططها للتركيز بشكل أكبر على تطوير محركات وبطاريات الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى وقفها بشكل نهائي ورسمي لكافة مشاريعها الخاصة بتطوير محركات الجازولين.
وستشمل التغييرات كافة ماركات السيارات التابعة لدايملر وفي مقدمتها مرسيدس، وهذا ما أوضحته الشركة خلال بيانها الرسمي عن القرارات الجديدة.
وأفصحت الشركة عن هوية المحركات والموديلات التي ستعمل على تطويرها في إطار الطاقة الكهربائية، حيث ستشمل تطوير محركات كهربائية بستة أسطوانات لموديلات من فئة E و فئة S التابعتين لشركة مرسيدس، بالإضافة للموديلات من فئة SUV العائلية.
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