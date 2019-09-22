"بي أم دبليو" تطرح السيارة الأكثر سوادا في العالم

اشتركت شركتا "بي أم دبليو" و"ساري نانو سيتستمز" في تصنيع أول سيارة مطلية بـ"فانتابلاك"، وهي طبقة تمتص أكثر من 99 في المئة من الضوء المرئي.
وهذا يجعل بي أم دبليو "إكس 6" الجديدة، التي تم الكشف عنها في معرض فرانكفورت للسيارات الحالي، السيارة الأكثر سوادا في العالم.
ويتزامن عرض السيارة، التي تعد الأولى من نوعها التي يتم طلاؤها بواسطة طلاء فانتابلاك "في بي إكس 2"، مع الكشف عن الجيل الثالث من بي أم دبليو "إكس 6" كوبيه.
ووفقا للمعلومات، فإضافة إلى أن طلاء فانتابلاك يمتص أكثر من 99٪ من الضوء المرئي، فإنه يزيل كل الانعكاسات تقريبا، كما ذكر موقع "بيزنيس إنسايدر" الإخباري.
وبحسب شركة "ليفيتيشن 29"، التي تعاونت مع "ساري نانو سيستمز" وبي أم دبليو، فإن النظر إلى السيارة يمكن أن "يفسره المخ على أنه يحدق في حفرة أو حتى فراغ".
وقالت الشركة إن سواد الطلاء السطحي يتسبب في رؤية العين البشرية لمزايا أقل تحديدا للسيارة، ويجعلها تبدو ثنائية الأبعاد.
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