هل يتم مضاعفة غرامات المخالفات المرورية حال عدم سدادها؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول مضاعفة الغرامة المالية في حالة عدم سدادها.

وجاء رد المرور بأن المخالفات تسجل بحدها الأدنى ويجوز تسجيلها بحدّها الأعلى، في حالة الظروف المشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

حيث تقول المادة الخاصة بسداد المخالفات المرورية، مايلي: “في حالة تراكم المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المقررة، تقوم الإدارة المختصة بتنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها وفي حال بلغت قيمة تلك الغرامات 20 ألف ريال فأكثر، أو مضي ستة أشهر من تاريخ علم المخالف بمخالفته دون سدادها، بتم إبلاغه بوجوب سداد المخالفة خلال مدة لا تتجاوز شهراً، فإذا لم يُسدد بعد هذه الفترة يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تُقدّم له أو إيقاف جزء منها حتى يسدد ما عليه”.