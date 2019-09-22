عروض وهدايا قيمة باليوم الوطني من الجميح على سيارات شيفروليه 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، واحصل على هدايا قيّمة بمناسبة اليوم الوطني على طرازات مختارة من سيارات شيفروليه موديلات 2019. السيارة المشمولة في العرض: سيلفرادو LTZ موديل 2019

بليزر موديل 2019

إكوينوكس موديل 2019

ماليبو 2019 مزايا العرض: القسط الأول بعد 89 يوم

89 الصيانة الأولى/10,000 كم بـ 89 ريال فقط

دعم بقيمة 890 ريال على منتجات العناية بالسيارة الشروط والأحكام: العرض ساري حتى 26 سبتمبر 2019، على طرازات مُختارة من موديلات 2019.

قسط شهري مؤجل خاضع لشروط وأحكام شركة التمويل المشاركة في العرض.

890 ريال على منتجات محددة للعناية بالسيارة بعد البيع .

عرض الصيانة الأولى بمبلغ 89 ريال سعودي يسري حصرياً في مراكز خدمة شركة الجميح للسيارات.

يسري العرض فقط عند شراء سيارة وعلى طرازات محددة من المركبات. صورة العرض:

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