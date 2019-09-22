جيب تستدعي جلاديتور 2020 لعيب تصنيعي خطير وتوقف بيعها مؤقتاً

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت صانعة السيارات الأمريكية جيب عن استدعاء 3427 سيارة من أيقونتها “جلاديتور” موديل 2020، بعد رصد عيوب تصنيعية خطيرة في المحول الخلفي بالسيارة.



وكشفت جيب عن الفترة التي تم تصنيع موديلات هذه السيارات التي تضم هذه العيوب، وهو ما بين 15 ديسمبر 2018 و25 يناير 2019، إذ أن المحول الخلفي لم يتم تجميعه بطريقة صحيحة مما قد يؤدي إلى توقف السيارة بشكل مفاجئ أثناء سيرها أو ينفصل عن السيارة ما قد يتسبب في حادث.

وصرح مصدر مسؤول في الشركة إلى أنه تم إيقاف مبيعات طراز “جلاديتور” في الأسواق الأمريكية، وذلك لحين الانتهاء من الفحص والتأكد من سلامة النسخ المتاحة منها.



وتعمل حالياً الشركة الأمريكية على استعادة نسخ جلاديتور التي تم رصد العيوب بها بالتعاون مع إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة بالولايات المتحدة.



يذكر أن السيارة الأمريكية جيب جلاديتور والمستوحاة من طراز جيب رانجلر كان قد تم الكشف عنها لأول مرة على مستوى العالم ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي عام 2018.