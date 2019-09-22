تعرف على أفضل شاحنة خفيفة من حيث السلامة والأمان

كتب: باسل الحلواني

استطاعت الشاحنة الخفيفة "رام 1500"، التي تنتجها مجموعة "فيات كرايسلر" الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات، أن تتصدر قائمة أفضل الشاحنات الخفيفة من حيث معايير السلامة والأمان والتي يصدرها معهد التأمين لسلامة الطرق السريعة.

وحصلت الشاحنة على التصنيف "بيك موجب" وهو أعلى تصنيف، في الوقت نفسه حافظت الشاحنة "هوندا

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ريدجلاين" اليابانية على المركز الثاني في قائمة "الشاحنات الكبيرة".

وحصلت الشاحنة "رام 1500" الحالية على تقدير "جيد" في اختبارات التصادم الستة التي يجريها المعهد، وتتضمن "التداخل الصغير الناتج عن التصادم الأمامي والتصادم الجانبي والتداخل البسيط الأمامي والاحتكاك الجانبي وتحطم

السقف، في حين جاء تصنيف أداء مصابيحها أقل قليلا.

وساعدت المصابيح التي تعمل بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي) القابلة للتعديل مع ظروف القيادة، والتي تم تقديمها فى مايو الماضي في تحسين أداء السيارة من حيث معايير السلامة لتحصل على تقدير "جيد" في تصنيف المصابيح.

وأشار تقرير المعهد إلى أن النسخة الجديدة من الشاحنة "رام 1500" مزودة بنظام مكابح طوارئ ونظام تخفيف حدة التصادم الأمامي.