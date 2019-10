فورد تلمح لاقتراب إطلاق توروس 2020 في الشرق الأوسط

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد رسمياً عن توروس 2020 الجديدة كليا والتي أعلنت عنها في يونيو الماضي، وسيتم طرحها في الشرق الأوسط على الرغم من أن هذا الموديل الجديد كان مخصص للأسواق الصينية، وتم إيقاف إنتاجه في أسواق أمريكا الشمالية مؤخراً.

وظهرت السيارة بتحديثات منتصف العمر خلال إعلان فورد الشرق الاوسط “A celebration of Ford in the Middle East” على وسائل التواصل الاجتماعي؛ احتفالاً بسيارات فورد في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للتحديثات التصميمية، فأتت بشكل كبير وواضح ورفعت من مستوى الجاذبية، وأصبحت السيارة أطول وأعرض من السابق، حيث أتت بنسخة أطول من منصة عجلات CD4 الخاصة بطراز فيوجن، إلا أن قاعدة العجلات لا زالت بنفس الطول.

وفيما يخص الواجهة الأمامية فأتت توروس بشبك أمامي وبتصميم جديد مع لمسات من الكروم محاط بأضواء LED أمامية، أما في الخلف فجاء التغيير في أضواء LED الخلفية الجديدة، حيث أصبحت متصلة ببعضها من خلال شريط كروم، وستتميز الفئة الأعلى بجنوط مقاس 19 بوصة وسقف بانروامي، أما عن المقصورة الجديدة فلم تنشر فورد أي تفاصيل عنها.