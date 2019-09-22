مزايا وعيوب نمط القيادة الرياضية “Sport Mode”

الخليج ٣٦٥ نت – تقدم صانعات السيارات العالمية لسياراتها حالياً العديد من التقنيات والأنظمة الحديثة لسياراتها، ومن التقنيات الرائعة الحديثة في السيارات الرياضية هو نمط القيادة الرياضي”Sport Mode”، وعلى الرغم من مزاياه المتعددة للسائقين إلا أن له عدد من العيوب، لذا نقدم لكم مزايا وعيوب نمط القيادة الرياضي.



أولاً: مزايا نمط القيادة الرياضي”Sport Mode”

1- ميزة رفع القوة والعزم



يساعد نمط ”Sport Mode” في رفع القوة الحصانية للمحرك للحد الأقصى مع زيادة عزم الدوران، وهو مما يجعل السيارات قادرة على الوصول لسرعة قصوى سريعاً.

2- ميزة تحسين التسارع



يساهم تشغيل النمط الرياضي في زيادة تسارع المحرك عن طريق رفع عدد لفات المحرك بصورة فجائية، وهو ما يرفع تسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س أو أعلى في وقت قليل.

3- ميزة زيادة قوة نظام التعليق

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يساعد نظام التعليق في السيارات على راحة قائد السيارة والركاب، كما يؤدي إلى ثبات السيارة في المنحنيات، وعند تشغيل النمط الرياضي فإن التعليق يصبح أكثر قوة للمساعدة في زيادة احتكاك الإطارات بالأرض وهو ما يرفع سرعة السيارة، ويحافظ أكثر على ثباتها في المنحنيات وعدم انزلاقها.

ثانياً: عيوب نمط القيادة الرياضي”Sport Mode”

1- رفع استهلاك الوقود



مع زيادة قوة وعزم وتسارع السيارة عند تشغيل النمط الرياضي فإنه يتم زيادة ضخ الوقود في المحرك لزيادة عملية الحرق لتحقيق مستوى عالي من الاداء والقوة للسيارة، وهو ما يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بصورة كبيرة.

2- انخفاض عمر المحرك



يزيد شغف قائدي السيارات باستخدام النمط الرياضي في حالة تواجده في سياراتهم بصورة كبيرة في كل فرصة ممكنة، وهو ما يساهم في انخفاض عمر المحرك نظرا للضغط الكبير المتواصل عليه كي يولد القوة الحصانية والعزم المطلوب جراء استخدام هذا النمط من القيادة.