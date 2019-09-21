شروط قاسية تفرضها رولزرويس على مالكي سياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – منذ تأسيس صانعة السيارات الإنجليزية رولز رويس في عام 1906 وهي معتلية قمة السيارات الكلاسيكية الفاخرة في العالم، وهي من أكثر السيارات رفاهية وأغلاها ثمناً.

وكي تحافظ الشركة على الطابع والشخصية الكلاسيكية الفاخرة في سياراتها فإنها تفرض شروط قاسية عند التعاقد مع ملاك سياراتها، نعرضها لكم فيما يلي.

أولاً: دفع 15 ألف ريال تكاليف صيانة سنوياً



نظراً لكون رولز رويس من أكثر السيارات رفاهية وأغلاها ثمناً، لذا فإن قطع الغيار الخاصة بها مرتفعة الثمن جداً، لذلك تلزم الشركة ملاك سياراتها بدفع ما لا يقل عن 15 ألف ريال تكاليف صيانة سنوياً.

ثانياً: عدم إجراء تعديلات بالسيارة إلا بموافقة الشركة

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من أجل المحافظة على الطابع والشخصية الفريدة لسيارات رولز رويس الفاخرة، فإن الشركة تفرض على عملائها عدم إجراء أي تحسينات أو تعديلات على سياراتهم دون موافقة الشركة، ومخالفة هذا الأمر يعرض الملاك للحظر من الصيانة من قبل وكالات رولزرويس.

ثالثاً: التعامل مع مراكز الصيانة الرسمية للشركة فقط



تتعاقد الشركة الإنجليزية مع عدد محدد من مراكز الصيانة في كل دولة تفرض تعامل الملاك معها، حيث توفر قطع الغيار الأصلية بها فقط مع الفنيين المؤهلين للتعامل في السيارات.

رابعاً: تفضيل الشركة في عملية إعادة بيع السيارات



في حالة اتخاذ قرار إعادة بيع سيارات رولز رويس من قبل الملاك فإن الشركة تطالب أن تكون لها الأولية في عملية الشراء، كي تقوم بإعادة بيعها لاحقاً للحفاظ على طابعها وقيمتها، أو لاستخدام قطعها في سيارات جديدة.