سيارة تتعطل بسبب تعبئتها بنزيناً مخلوطاً بالديزل في بريدة.. والتجارة تتفاعل

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار مع استفسار لأحد المواطنين حول إمكانية إصلاح سيارته التي تعطلت بسبب غش محطة وقود في بريدة.

حيث اشتكى المواطن من شىء غريب يحدث في هذه المحطة، وهو أنهم يخلطون الديزل مع البنزين والذي بدوره يتسبب في تعطل السيارات.

وجاء رد الوزارة، بأنه جرى الوقوف على محطة الوقود من قبل مراقبي الوزارة وتم أخذ عينات للفحص في المختبر؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.