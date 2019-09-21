أمازون تعلن شراء 100 ألف سيارة كهربائية!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الشركة العملاقة لتجارة الإلكترونيات أمازون عن تعاقدها مع صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية ريفيان، وذلك من أجل توريد أسطول ضخم من السيارات الكهربائية من فئة VAN، ليتم استخدامه في توصيل البضائع والمنتجات للعملاء.



ووفقاً لمصدر مسؤول في أمازون فإن الشركة قد تعاقدت على شراء 100 ألف سيارة من فئة VAN، وذلك كي يتم استبدال جميع السيارات المتواجدة في الشركة التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية، حيث تسعى أمازون أن تكون سياراتها صديقة للبيئة.



الجدير بالذكر فإن أمازون كانت أحد الشركات المؤسسة في إنشاء شركة السيارات الكهربائية الأمريكية ريفيان، وقد بلغت قيمة استثمارات أمازون حينها حوالى 700 مليون دولار (أي ما يعادل 2.625 مليار ريال).

وجاء الكشف عن الصفقة الضخمة لشراء السيارات لأمازون عن شروع ريفيان في تطوير سياراتها فئة VAN للمرة الأولى، ومن المقرر تسليم هذا الأسطول الضخم من السيارات الكهربائية للشركة مع بداية عام 2021.