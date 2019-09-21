“بالفيديو” شاب يهرب بسيارته من محطة بالرياض حتى لا يدفع الحساب

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثّقته إحدى كاميرات المراقبة في محطة وقود بالرياض، يُظهر هروب سائق بسيارته أثناء تزويد عامل لها بالبنزين.
وفي التفاصيل، كانت السيارة متوقفة والعامل يزودها بالوقود، لينطلق قائد السيارة مسرعاً كي لا يدفع الحساب، ما تسبب في سقوط العامل على الأرض وفقدانه للوعي، والسائق كان مع 3 من مرافقيه وكانوا جميعاً في حالة غير طبيعية!
يُذكر أن الجهات الأمنية ألقت القبض عليهم وسيتم البدء في التحريات والتحقيقات اللازمة، فلم تكن تلك الحادثة هي الأولى هذه الليلة بل سرقوا أيضاً محل تموينات قبل تعبئتهم للوقود وهروبهم من المحطة.
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