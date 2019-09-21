سيارات كهربائية صغيرة تغزو طرقات سويسرا وتثير الجدل

الخليج ٣٦٥ نت – بعد انتشار استخدام السكوتر والدراجات الإلكترونية في المدن السويسرية، فوجئ المواطنين بظهور نوع جديد من المركبات الكهربائية الصغيرة جداً تنتشر في مدينة “بيل” السويسرية يتم استئجارها.



مع البحث اتضح أن من يقف وراء تواجد واستئجار هذه المركبات شركة من مدينة بيل/ بيان، كما تبين أنها تسير بدون ترخيص ودون علم من الحكومة السويسرية، ولقد أثارت هذه المركبات حالة من الجدل الشديد حول تواجدها.

حيث أنه على الرغم من كون هذه المركبة أحد وسائل النقل الذكية، إلا أن البعض يرى أنها من الأمور المزعجة التي قد تعرقل عملية السير على الطرق، مع الشعور بعدم امتلاكها لوسائل الأمان والسلامة الكافية للسير بين السيارات على الطرق العامة.

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لكن في المقابل، فإنه يوجد مواطنين يوافقون على تواجد هذه المركبات الكهربائية، حيث يروا أن استخدام “وسائل النقل الصغيرة جداً” يمثل فرصة في إحداث ثورة في حركة المرور في المناطق الحضرية.

والمثير في الأمر ووفقاً لموقع swissinfo التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فإن إدارة المرور في مدينة زيورخ والخدمة الإعلامية لشرطة المدينة لا تعلم بوجود هذه المركبات في المدينة، على الرغم من تواجد ثلاثة عشر مركبة متواجدة في مدينتي زيورخ وبيل/ بيان، وسيرها في طرقات المدينتين.



وأضاف موقع swissinfo أنه من المخطط أن تبدأ هذه المركبات الكهربائية الصغيرة في الانتشار في مدينة بازل ابتداء من الخريف المقبل، وذلك برعاية رسمية من المدينة نفسها.