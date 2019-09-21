عروض الجميح للسيارات بمناسبة اليوم الوطني على كاديلاك CTS وXT4 واسكاليد

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، واحصل على هدايا قيّمة بمناسبة اليوم الوطني على طرازات مختارة من سيارات كاديلاك. السيارة المشمولة في العرض: 2019 كاديلاك CTS

2019 كاديلاك إسكاليد

2019 كاديلاك XT4 مزايا العرض: دعم 890 ريال على منتجات العناية بالسيارة

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات الشروط والأحكام: استحقاق العرض يكون بعد عملية شراء السيارة وحسب توفرها في المعرض

العرض ساري حتى 26 سبتمبر، 2019

الدعم على منتجات مختارة للعناية بالسيارة صورة العرض:

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