عرض اليوم الوطني من هيونداي الوعلان على صيانة السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات باليوم الوطني من شركة هيونداي الوعلان، واحصل على فلتر محرك مجاني عند تغيير زيت المحرك. الشروط والأحكام: يبدأ العرض من 21 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر 2019.

يسري هذا العرض فقط على تغيير زيت شل هيلكس الترا التخليقي (5W-40).

يسري في جميع مراكز الوعلان للخدمة السريعة ومراكز فاست لوب بالإضافة إلى مراكز الصيانة الرئيسية. صورة العرض:

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