عروض اليوم الوطني من الجميح على تقسيط سيارات جي ايه سي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، واحصل على هدايا قيّمة بمناسبة اليوم الوطني على طرازات مختارة من سيارات جي ايه سي.
السيارة المشمولة في العرض:
- جي ايه سي GA8
- جي ايه سي GA4
- جي ايه سي GS8
- جي ايه سي GS4
- جي ايه سي GS3 2020
مزايا العرض:
- القسط الأول بعد 89 يوم
- دعم بقيمة 890 ريال على منتجات العناية بالسيارة
الشروط والأحكام:
- العرض ساري حتى 26 سبتمبر 2019، على طرازات مُختارة من موديلات 2019.
- قسط شهري مؤجل خاضع لشروط وأحكام شركة التمويل المشاركة في العرض.
- 890 ريال على منتجات محددة للعناية بالسيارة بعد البيع .
- يسري العرض فقط عند شراء سيارة وعلى طرازات محددة من المركبات.
صورة العرض:
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