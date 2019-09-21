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عروض اليوم الوطني من الجميح على تقسيط سيارات جي ايه سي

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، واحصل على هدايا قيّمة بمناسبة اليوم الوطني على طرازات مختارة من سيارات جي ايه سي.

السيارة المشمولة في العرض:

  • جي ايه سي GA8
  • جي ايه سي GA4
  • جي ايه سي GS8
  • جي ايه سي GS4
  • جي ايه سي GS3 2020

مزايا العرض:

  • القسط الأول بعد 89 يوم
  • دعم بقيمة 890 ريال على منتجات العناية بالسيارة

الشروط والأحكام:

  • العرض ساري حتى 26 سبتمبر 2019، على طرازات مُختارة من موديلات 2019.
  • قسط شهري مؤجل خاضع لشروط وأحكام شركة التمويل المشاركة في العرض.
  • 890 ريال على منتجات محددة للعناية بالسيارة بعد البيع .
  • يسري العرض فقط عند شراء سيارة وعلى طرازات محددة من المركبات.

صورة العرض:

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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