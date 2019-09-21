الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، واحصل على هدايا قيّمة بمناسبة اليوم الوطني على طرازات مختارة من سيارات جي ايه سي. السيارة المشمولة في العرض: جي ايه سي GA8

GA8 جي ايه سي GA4

GA4 جي ايه سي GS8

GS8 جي ايه سي GS4

GS4 جي ايه سي GS3 2020 مزايا العرض: القسط الأول بعد 89 يوم

89 دعم بقيمة 890 ريال على منتجات العناية بالسيارة الشروط والأحكام: العرض ساري حتى 26 سبتمبر 2019، على طرازات مُختارة من موديلات 2019.

قسط شهري مؤجل خاضع لشروط وأحكام شركة التمويل المشاركة في العرض.

890 ريال على منتجات محددة للعناية بالسيارة بعد البيع .

يسري العرض فقط عند شراء سيارة وعلى طرازات محددة من المركبات. صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني من الجميح على تقسيط سيارات جي ايه سي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.