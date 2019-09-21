اخبار السيارات

عروض اليوم الوطني على صيانة السيارات من شركة العيسى

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات باليوم الوطني من شركة العيسى للسيارات، واحصل على تغيير زيت مع فلتر إبتداء من 89 ريال فقط مع فحص 20 نقطة مجانا.

مميزات العرض:

  • زيت 10W-30 بـ 89 ريال فقط
  • زيت 5W-30 بـ 109 ريال فقط
  • فلتر مجانا
  • قحص 20 نقطة مجانا

الشروط والأحكام:

  • يشمل سيارات تويوتا ونيسان هيونداي وكيا موديلات من 2010 وحتى 2020
  • لا يشمل السيارات والتجارية وسيارات الديزل
  • الأسعار غير شاملة القيمة المضافة 
  • يتم إضافة 30 ريال لسيارات لكزس وسيكويا
  • تسري العروض من 22 / 9 وحتى 31 / 10 / 2019

صورة العرض:

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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