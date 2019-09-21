عروض اليوم الوطني على صيانة السيارات من شركة العيسى

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات باليوم الوطني من شركة العيسى للسيارات، واحصل على تغيير زيت مع فلتر إبتداء من 89 ريال فقط مع فحص 20 نقطة مجانا.
مميزات العرض:
- زيت 10W-30 بـ 89 ريال فقط
- زيت 5W-30 بـ 109 ريال فقط
- فلتر مجانا
- قحص 20 نقطة مجانا
الشروط والأحكام:
- يشمل سيارات تويوتا ونيسان هيونداي وكيا موديلات من 2010 وحتى 2020
- لا يشمل السيارات الرياضية والتجارية وسيارات الديزل
- الأسعار غير شاملة القيمة المضافة
- يتم إضافة 30 ريال لسيارات لكزس وسيكويا
- تسري العروض من 22 / 9 وحتى 31 / 10 / 2019
صورة العرض:
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