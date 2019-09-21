عروض اليوم الوطني على صيانة السيارات من شركة العيسى

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات باليوم الوطني من شركة العيسى للسيارات، واحصل على تغيير زيت مع فلتر إبتداء من 89 ريال فقط مع فحص 20 نقطة مجانا. مميزات العرض: زيت 10W-30 بـ 89 ريال فقط

زيت 5W-30 بـ 109 ريال فقط

فلتر مجانا

قحص 20 نقطة مجانا الشروط والأحكام: يشمل سيارات تويوتا ونيسان هيونداي وكيا موديلات من 2010 وحتى 2020

لا يشمل السيارات الرياضية والتجارية وسيارات الديزل

الأسعار غير شاملة القيمة المضافة

يتم إضافة 30 ريال لسيارات لكزس وسيكويا

تسري العروض من 22 / 9 وحتى 31 / 10 / 2019 صورة العرض:

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