تويوتا سنشري كشف تستعد لخدمة إمبراطور اليابان الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا سنشري هي الموديل الأكثر فخامة للعلامة اليابانية، ورغم طرح الموديل في أواخر الستينات إلا أن تويوتا طورت ثلاث أجيال فقط له على مدار هذا التاريخ، آخرهم لعام 2018.
الجيل الجديد جاء في الوقت المناسب ليرحب بالامبراطور الياباني الجديد ناروهيتو، والذي صعد لمنصبه الامبراطوري في مايو الماضي، مع تطوير تويوتا لنسخة كشف جديدة لسنشري له، ويبدو أن السيارة جاهزة الآن.
نسخة الكشف من سنشري ستكون السيارة الرئيسية في موكب تتويج الامبراطور الياباني وستحمله مع أسرته في الحفل الرسمي في أكتوبر 22 مع حضور ممثلين من 190 دولة حول العالم.
بالنسبة لسنشري كشف فلا نعلم الكثير عنها سوى أنها ستكون عملاقة بالنسبة لسيارة بدون سقف، بطول 5.5 متر تقريباً، وتستخدم سنشري القياسية مولد طاقة هجين يجمع بين محرك V8 سعة 5.0 لتر مع موتورات كهربائية بقوة إجمالية 425 حصان، ومن الغالب استمرار نسخة الكشف على نفس مولد الطاقة.
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