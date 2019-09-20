لكزس تريد صناعة طائرات فاخرة!

الخليج ٣٦٥ نت – بعد إطلاق يخت لكزس LY650 الفاخر في ميامي الأمريكية هذا الأسبوع، أشارت تويوتا أن لكزس قد تدخل في عالم الطائرات النفاثة قريباً.

رئيس تويوتا، اكيو تويودا، صرح مؤخراً أن العلامة اليابانية ترغب في اقتحام السماء، مع تطلع تويوتا لتحويل نفسها من شركة سيارات إلى شركة تنقل في جميع المجالات وتحسين قيمة علامة لكزس بالانطلاق في البحار والسماء بجانب الأرض، وأن اليخت الفاخر هو بداية فقط.

عند سؤاله تحديداً: هل تعمل لكزس على تطوير طائرة حالياً؟، أجاب تويودا: “انتظرونا وتابعوا ما سنقوم به في هذا المجال”، وفي حالة تطوير لكزس لطائرة نفاثة بالفعل فغالباً ستمثل منافسة لطائرة هوندا جيت التي تكلف 4.5 مليون دولار (16.9 مليون ريال) والتي أثبتت نفسها بقوة في السرعة والأداء في فئتها.

وفي 2016، تمكنت طائرة هوندا جيت من التحليق من ولاية نيوجيرسي الأمريكية إلى ولاية فلوريدا، وهي رحلة تمتد لـ 1550 كيلومتر في ساعتين و51 دقيقة فقط، وهو معدل مدهش لطائرة من هذه النوعية.