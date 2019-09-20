لكزس تدشن يخت فاخر سعره سيصدمك!

الخليج ٣٦٥ نت – لكزس لم تعد مكتفية بصناعة السيارات الفاخرة لتدشن يخت فاخر جديد باسم LY 650 في ميامي الأمريكية، بطول 20 متر وتصميم معتمد على اليخت الاختباري الذي كشفت عنه الشركة في يناير 2017.

هذا اليخت هو تجميعة للحرفية اليابانية والتصميم الإيطالي البارع والتصنيع الأمريكي، حيث قامت لكزس بتصميمها بنفسها بالتعاون مع شركة تصميم يخوت إيطالية باسم Nuvolari Lenard، لتشمل ثلاثة غرف داخلية، كل واحدة بحمامها الخاص، مع تكفل شركة Marguis Yachts الأمريكية بعملية الصنع النهائية.

وصرح رئيس تويوتا المالكة للكزس، أكيو تويودا في حفل التدشين:” هذا اليخت يعبر عن التحدي الذي واجهته لكزس في طريقها لتصبح علامة فاخرة في جميع المجالات وليس السيارات فحسب.. أتطلع فعلاً لرؤية هذا اليخت المتقدم عالي الجودة متباهياً بجماله في المحيطات حول العالم”.

وسيتم طرح يخت لكزس في 30 أكتوبر القادم مع عدم الكشف عن الأسعار بعد، وإن صرح أحد التنفيذيين العام الماضي أن السعر سيكون في حدود 3.5 مليون دولار وهو ما يعادل 13.125 مليون ريال.