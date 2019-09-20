ظهور تفاصيل النسخة الكهربائية بالكامل من بي ام دبليو الفئة السابعة

الخليج ٣٦٥ نت – منذ شهرين ظهرت تقارير عن تطوير بي ام دبليو لنسخة كهربائية بالكامل للفئة السابعة الجيل القادم، والآن نرى تقارير أن هذه السيارة ستحصل على نسختين بمستويات قوة محتلفة، الأولى هي i7 ببطارية 100 كيلوواط\س بمدى 600 كيلومتر لكل شحنة وقوة 550 حصان.

والثانية ستكون i7S، والتي ستكون أقوى موديل فئة سابعة في تاريخ المجال بقوة 670 حصان بفضل مولد طاقة كهربائي بدفع رباعي وبطارية 120 كيلوواط\س تسمح بمدى 600 كيلومتر أيضاً مع تسارع إلى 100 كم\س في أسرع من مستوى M7 المسجل عند 3.91 ثانية.

الفئة السابعة الجديدة لن تكون موديل كهربائي فحسب حيث تنوي بي ام دبليو طرح نسخ بترولية وديزل وربما نسخة هجينة، وتشير تقارير أن النسخة الهجينة الأساسية ستتمتع بقوة 560 حصان وعزم دوران 800 نيوتن.متر.

كل هذا الأرقام تبدو قوية ومثيرة للاهتمام وسنرى ما إذا كانت بي ام دبليو قادرة على تحقيقهم.. ومن المتوقع تدشين الفئة السابعة الجيل القادم في أواخر 2021 أو بداية 2022، مع رؤيتنا لسيارة اختبارية ممهدة لها قريباً.