مبيعات تويوتا لاندكروزر تتخطى ١٠ مليون نسخة!

الخليج ٣٦٥ نت – تخطت تويوتا معلماً تاريخياً لواحدة من أهم موديلاتها، لاندكروزر، والتي تعدت مبيعاتها 10 مليون وحدة انتهاءً بمبيعات أغسطس 2019.

وتتمتع لاندكروزر بتاريخ عريق حيث بدأ إنتاجها في 1951 كموديل تويوتا جيب BJ، ما يجعلها أقدم سيارة لتويوتا حالياً، مع بدء استخدام اسم “لاندكروزر” في 1954، ما يجعلها أقدم حتى من كراون التي بدأت في 1955 ومن كورولا التي انطلقت في 1966.

لاندكروزر مطروحة حالياً في 170 دولة حول العالم بمبيعات سنوية تقارب 400,000 نسخة، منهم 37% في الشرق الأوسط، وصرحت تويوتا ان لاندكروزر هي رمز للجودة والتحمل والموثوقية، وقد تم استخدام الموديل في بعض أقسى الظروف والمناطق حول العالم، سواء مناطق حربية أو مهام إنسانية، كما أن السيارة محبوبة للأثرياء وحاملي المناصب مع دعمها بدرجات مختلفة من الدروع.

مع ذلك توجد ملاحظة نحب الإشارة إليها، وهو أن تويوتا تعتبر لكزس LX وGX كجزء من سلسلة لاندكروزر ومتفرعة عنها.. وإن كنا لا نعلم ما إذا كانت مبيعات هذه السيارة داخلة في رقم الـ 10 مليون الإجمالي هنا أم لا.