“بالصور” وكيل سيارات سعودي يفقد مئات من السيارات في البحر!

الخليج ٣٦٥ نت – فَقَد أحد وكلاء السيارات بالمملكة مئات من السيارات في البحر، نتيجة انقلاب سفينة “جولدن راي” في ميناء برونزويك في جورجيا بالولايات المتحدة، حيث كانت ضمن شحنة عليها قبل أن تفقد السفينة توازنها وتنقلب.

وأعلنت شركة متخصصة في التأمين عن تسلمها إشعار مطالبة للشحنة، حيث أن السفينة مؤمنة في وثيقة “تأمين بحري” وتبلغ القيمة التأمينية 180.4 مليون ريال، وأن الخسائر الناجمة عن هذا الحادث معاد تأمينها لدى معيدي التأمين، فيما تبلغ المسؤولية القصوى للشركة عن هذه المطالبة مبلغ مليون ريال فقط.

يُذكر أن المفقودات لم تكن سيارات وفقط، بل فُقد أيضاً 4 أفراد وتم انقاذ 23 من طاقم السفينة وجاري البحث عن الآخرين، على الرغم من صعوبة عملية الإنقاذ نتيجة خروج ألسنة لهب ضخمة ودخان كثيف عقب انقلابها.