“بالصور والفيديو” التاكسي الفقاعة أول تجربة مواصلات صديقة للبيئة في باريس

الخليج ٣٦٥ نت – يقوم عدد من الخبراء خلال هذا الأسبوع بإجراء تجارب جديدة على تاكسي الفقاعة الصديق للبيئة بعد إضافة تعديلات عليه، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس بعد سنوات من تداول الفكرة.

وبعد إتمام التجارب على التاكسي سيتم الموافقة عليه أو لن يتم ذلك، فإذا كانت النتيجة بالموافقة فسيكون له تطبيقات خاصة وحديثة مثل سيارات الأجرة البرية والدراجات، وغيرهم من وسائل المواصلات بالعاصمة.

ويتسع التاكسي لأربعة أشخاص، ويأتي بالنظام الكهرومائي وعلى شكل فقاعة وبتصميم يتميز بأنه لا يُحدث صوتاً ولا تُصدر عنه موجات أو ثاني أكسيد الكربون، ويتحرك بسرعة كبيرة على سطح المياه صعوداً و هبوطاً بطول نهر السين.

وقد لاقت الفكرة إعجاب الكثير من الناس، لأنها تُمثل نموذجاً جديداً للمواصلات الحضارية سريعة التغيّر والصديقة للبيئة أيضاً، وأشار الخبراء إلى أن التاكسي سيوفر الوقت للركاب كثيراً فلا يوجد ما يعوقه ويعرقل حركته في النهر.

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وأخيراً، فقد تمنى القائمون على المشروع أن يتم تعميم هذه التجربة إذا تم تنفيذها في جميع أنحاء باريس والمدن الأخرى أيضاً؛ حفاظاً على النظام البيئي.