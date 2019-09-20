5 نصائح تساعد السائقين في الحفاظ على تركيزهم أثناء القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت المنظمة البريطانية GEM Motoring Assist المختصة بمراقبة الطرق وتقديم الإرشادات للسائقين، عن عدد من النصائح الهامة تساعد السائقين على الحفاظ على تركيزهم أثناء القيادة والابتعاد عن مصادر الإلهاء والتشتيت، مما يحد من حوادث الطرق بشكل فعال، ونقدم فيما يلي هذه النصائح.

1- التحدث في الهاتف



وفقاً للدراسات فإن التحدث في الهاتف أثناء القيادة من أكثر الأسباب التي تؤدي لحوادث الطرق، لذا نصحت المنظمة بضرورة عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلا في حالات الضرورة القصوى.

2- استخدام الخرائط الإلكترونية



كثير من قائدي السيارات يقومون بعملية تحديد الوجهة أثناء القيادة وهو من الأمور الخاطئة، حيث يجب تحديد الوجهة قبل الإنطلاق بالسيارة لعدم التشتت.

3- تحضير مواد الاستماع

Advertisements



نصح الخبراء البريطانيين بتحضير المواد التي سوف يتم الاستماع إليها أو ضبط مؤشر الراديو قبل الانطلاق بالسيارة، كي لا يتشتت السائق عن النظر للطريق.

4- عدم تناول الأطعمة



نصح الخبراء أيضاً بعدم تناول الأطعمة والمشروبات أثناء القيادة تحت أي ظرف، والأفضل تناول الطعام قبل التحرك بالسيارة أو بعد الوصول للوجهة المحددة، أو في الاستراحات على الطريق.

5- تجديد النشاط ومقاومة الخمول