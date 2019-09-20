7 نصائح من الخبراء الألمان لتجهيز السيارة لاستقبال فصل الخريف

الخليج ٣٦٥ نت – أيام معدودة وينقضي موسم الصيف ونستقبل فصل الخريف وتنشط معه الرياح وتزيد فرصة سقوط الأمطار بشكل كبير، لذا نصح خبراء نادي السيارات الألماني بضرورة تجهيز السيارات لاستقبال تغيير الأجواء، كي يتم تفادي حدوث المشاكل أثناء القيادة، وفيما يلي خطوات تجهيز السيارات.

1- فحص البطارية



من المعتاد أن تبدأ مشاكل البطارية في الظهور مع بداية فصل الخريف والشتاء، لذا يجب فحصها والتأكد من سلامتها، وفي حال ما كانت قدرتها قد ضعفت فيجب تغييرها.

2- تجهيز الإضاءة والمصابيح



نصح الخبراء الألمان بضرورة فحص لمبات المصابيح لتغيير التالف بها، كما يجب تنظيف المصابيح والإشارات لرؤية أوضح.

3- إجراء الصيانات والإصلاحات



نصح الألمان بضرورة إجراء الصيانات والإصلاحات على الفور، حتى لا تتعرض للمشاكل أثناء القيادة في الأجواء الممطرة، كما أن تأجيل الصيانة يسبب تفاقم الأعطال وتزيد تكلفة الإصلاح.

4- تنظيف الزجاج وفحص المساحات

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مع قدوم الخريف تزيد فرص هبوط الأمطار وتدني الرؤية، لذا يجب تنظيف الزجاج الأمامي والخلفي، وفحص المساحات والتأكد من عملها بكفاءة، كما يفضل تغيير نصل المساحات لمواجهة الأمطار المحتملة.

5- ماء غسل الزجاج



نصح الألمان باستكمال ماء الغسل مع المنظف، ويفضل أن يكون مع الإضافات الشتوية.

6- فحص ضغط الإطارات



كما ذكرنا تزيد فرصة سقوط الأمطار وتصبح الطرق زلقة، لذا يجب فحص ضغط الإطارات بصورة منتظمة، والتأكد من سلامة الإطارات وتغييرها في حال ما كنت تستخدم الإطارات الشتوية في الشتاء.

7- فحص المكابح



أكد الخبراء على ضرورة فحص المكابح وتغيير الأجزاء التالف بها والتأكد من كفاءتها واستكمال الزيت في حال تناقصه.